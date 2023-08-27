Трехлетняя девочка выпала с 3-го этажа в Колпино, хотя мать с отцом были дома

Трехлетняя девочка упала с балкона, пока родители разбирали продукты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 26 августа с балкона на третьем этаже вывалилась трехлетняя девочка, оставленная родителями без присмотра. Малышка упала с высоты почти девять метров. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

- 26-летний отец отвлекся, когда заносил сумки с продуктами жене, которая в этот момент готовила на кухне, - поясняет источник агентства.

Трагедия произошла в доме на проспекте Ленина. Однокомнатную квартиру на третьем этаже снимает здесь семья из Таджикистана. Около десяти вечера трехлетняя девочка, оставшаяся на балконе без присмотра родителей, встала на велосипед и с него выпала на улицу.

Малышку госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговой травмой, тупую травму живота, травматический шок первой степени и множественные повреждения, вызванные падением с высоты. Помимо нее в семье еще есть годовалый ребенок.