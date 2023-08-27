Сильный ветер ожидается в Петербурге в начале недели

Порадовались теплу и хватит - в Петербурге мы или где? Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня в Петербурге сухо, солнечно и даже теплее, чем могло бы быть: воздух прогреется до 23 градусов выше нуля. Причина тому – скандинавский антициклон. Об этом сообщал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Отличная погода для последних выходных лета, но уже завтра петербуржцев ждет другая картина…

- В понедельник ближе к вечеру – дожди, и +21…+23 градусов, – предупреждает синоптик об осадках.

ГУ МЧС по Петербургу тоже напряглись из-за предстоящей непогоды в начале недели. В пресс-службе ведомства предупредили о сильном ветре. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в прибрежных районах Санкт-Петербурга его порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Как говорила героиня фильма «Питер FM», погода в Питере меняется с космической скоростью. Придется брать с собой дождевики, зонты, ветровки.