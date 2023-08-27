Из-за дорожных работ изменятся маршруты двух трамваев в Петербурге

Как будут ходить трамваи №№61, 20 с 28 по 31 августа. Фото: телеграм-канал «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок».

Завтра сразу два трамвая в Петербурге изменят свой маршрут на несколько дней. Трамвай №20 будет следовать по проспекту Просвещения и проспекту Энгельса, а №61 – по проспекту Просвещения, проспекту Энгельса и проспекту Луначарского. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок».

- Изменения связаны с дорожными работами у трампутей на проспекте Культуры, - отметили в учреждении.

По измененному маршруту трамваи будут курсировать всего четыре дня: 28, 29, 30 и 31 августа с 10:00 до 16:00. Придется немного потерпеть.

Кроме того, в Петроградском районе с 28 по 29 августа из-за ремонта трамвайных путей закроют сквозной проезд транспорта по Петроградской набережной через перекресток с улицей Куйбышева. А в Пушкинском районе уже с сегодняшнего дня по 12 сентября ограничивают движение по Софийской улице в Шушарах от КАД до Ленсоветовской дороги – там ремонтируют дорожное покрытие.