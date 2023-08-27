Ореховую гостиную в особняке Половцова восстановят после пожара

Ореховую гостиную особняка Половцова начнут реставрировать зимой 2024 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Реставрация особняка Половцова на Большой Морской улице, 52 встала на паузу после пожара в Ореховой гостиной в 2018 году. Спустя пять лет ремонтные работы продолжатся. Об этом сообщает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, участвующий в реставрации.

- Богатейшая история и удивительные интерьеры с обилием шелка, золота, дерева и мрамора: особняк Половцова – одно из красивейших зданий Петербурга, – отмечают в Фонде.

С 1762 года здание сменило несколько владельцев, но закрепилось за ним имя историка и мецената Александра Половцова. В свое время здесь читали стихи Сергей Есенин, Николай Клюев, а также культурно проводили время Казимир Малевич, Андрей Петров, Даниил Гранин и прочая интеллигенция.

После пожара в 2018 году Ореховая гостиная выглядит так. Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Здание, которому уже порядка 260 лет, начали реставрировать 11 лет назад. Но спустя шесть лет в Ореховой гостиной особняка случился пожар, и работы встали. В следующем году гостиную планируют отреставрировать. Работы начнут ориентировочно зимой 2024 года.