Малая Октябрьская детская железная дорога в Петербурге отметила 75-летие

Малая ОЖД в Петербурге вот уже три четверти века обучает будущих проводников и машинистов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Малая Октябрьская детская железная дорога, на которой школьники осваивают железнодорожные профессии, отмечает сегодня 75 лет. Первые поезда по ней пошли спустя всего три года после окончания Великой Отечественной войны. О юбилее напомнила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- Все началось с открытия в 1948 году железнодорожного участка в районе платформы Озерки. Первый рейс соединил станции Кировская и Озерная, - отметили железнодорожники.

Сейчас у Малой ОЖД есть еще одна трасса – Южная. Она ведет от станции Купчино до Детскосельской. Ежегодно около полутора тысяч школьников бесплатно получают здесь дополнительное образование: от проводника до машиниста. Летом подростки трудятся, как работники «большой» железной дороги – перевозят настоящих пассажиров, зимой же учат теорию. Обучение длится семь лет. А поступить можно уже с пятого класса. Более 60 процентов выпускников получают образование и связывают свою жизнь с железной дорогой.