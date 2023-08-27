«Желтый» уровень опасности объявили из-за погодных условий в Петербурге

В ближайшие дни из дома лучше не высовываться - синоптики обещают сильный ветер, грозы и дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за непогоды в ближайшие дни в Санкт-Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности. Синоптики и МЧС не зря предупреждали. С 11 часoв утра 28 августа до шести вечера 29 августа порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. С девяти вечера 28 августа до часа дня 29 августа обещают дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба правительства города, со ссылкой на Росгидрометцентр.

- «Желтый» - второй уровень, означающий потенциально опасную погоду, - подчеркивают серьезность ситуации в Смольном.

Водителям рекомендуют проявить особую осторожность и по возможности воздержаться от вождения транспорта – высокий риск ДТП. Пешеходам тоже следует быть особенно осторожными. В идеале остаться дома, есть любимую еду и смотреть кино.