Порывистый ветер и небольшие дожди будут в Петербурге 28 августа

Тепло до +23 градусов и порывистый ветер ожидаются в Петербурге 28 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает держаться комфортная погода. Так, в понедельник, 28 августа, жителей и гостей Северной столицы ждет тепло до +23 градусов. Однако ветер будет порывистым, его скорость достигнет 10 метров в секунду. И хоть день выдастся сухим, вечером в городе пройдут короткие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона с центром над Финским заливом. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, усилит ветер и вызовет небольшие дожди вечером, - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Атмосферное давление немного упадет и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 29 августа, погода в Петербурге практически не изменится. Осадков в городе не ожидается, а температура составит от +20 до +22 градусов.