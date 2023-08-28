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НовостиПроисшествия28 августа 2023 5:27

Пьяного угонщика каршеринга задержали со стрельбой в Петербурге

Стрельбой закончилась погоня за пьяным угонщиком каршеринга в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Полицейские со стрельбой задержали пьяного угонщика каршеринга.

Полицейские со стрельбой задержали пьяного угонщика каршеринга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге со стрельбой задержали пьяного угонщика каршеринга. Все началось ночью на 26 августа, когда полицейские заметили автомобиль «Чери Тиго 4», который ехал с выключенными фарами. Правоохранители попросили нарушителя остановиться, но тот проигнорировал требование и лишь набрал скорость. Поскольку водитель создавал угрозу для других участников дорожного движения, за ним началась погоня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На неоднократные требования остановиться водитель каршеринга не реагировал, в связи с чем полицейскими было принято решение о применении оружия. Несколькими меткими выстрелами на ходу инспектор ДПС пробил передние колеса машины, в результате чего у дома 142 по проспекту Ветеранов беглец остановился на трамвайных путях, - добавили в ведомстве.

Оказалось, что за рулем находился 35-летний пьяный местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и угоны. По иронии судьбы в 2022 году он попался на хищении машины той же каршеринговой компании.

На угонщика составили сразу несколько административных протоколов и арестовали на 10 суток. Также у каршеринговой компании запросили заявление для возбуждения уголовного дела.