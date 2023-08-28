«Очень полезные ягоды»: Брусника созрела в лесах Ленобласти

В лесах Ленобласти начала созревать брусника. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Жаркое лето не стало помехой для созревания брусники в лесах Ленобласти. Маленькие и ароматные ягоды славятся не только своим вкусом, но и полезными свойствами. В частности, в них содержится много марганца, калия, железа, фосфора, яблочной, лимонной, бензойной кислот, а также витамины А, С, Е. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте».

- Брусника не только вкусная, но и очень полезная. Несмотря на жаркое лето в этом году наблюдается урожай этой ароматной ягоды, - написал биолог.

Брусника - вечнозеленый кустарник, который может прожить до 300 лет. Свое название она получила от старорусского слова «брусвяный», что означало «красный». Эту ягоду любят тетерева и глухари. Также ее едят медведи и барсуки, пополняя свои жировые запасы к зимней спячке.

Также богатый урожай ожидается и на клюкву. Однако пока в лесах Ленобласти она еще зеленая. Но уже в скором времени, примерно через месяц, ягоды начнут созревать.