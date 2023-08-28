МЧС предупредило о порывах ветра до 15 метров в секунду в Петербурге 28 августа

Ветер разгонится до 15 метров в секунду в прибрежных районах Петербурга 28 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 28 августа, в Петербурге ожидаются сильные порывы ветра. Как ранее передал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, его скорость достигнет 10 метров в секунду. Однако в прибрежных районах Северной столице ветер разгонится еще сильнее – до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: сегодня, 28 августа, в прибрежных районах Северной столицы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня на погоду в Петербурге повлияет теплый сектор циклона, центр которого лежит над Финским заливом. В такой ситуации воздух прогреется до +23 градусов. В целом день выдастся сухим и облачным, но вечером в город придут небольшие дожди.