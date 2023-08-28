Карманница со стажем обчистила пенсионерку на остановке в Петербурге

Карманница вытащила кошелек у пенсионерке на остановке в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге задержали карманницу со стажем. 24-летнюю девушку заподозрили в очередной краже. По версии полицейских, рецидивистка подошла на остановке общественного транспорта к 72-летней пенсионерке и вытащила из ее сумки кошелек с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска Главка у дома 4 по улице Типанова Петербурге задержана ранее неоднократно судимая за кражи 24-летняя женщина. Она подозревается в том, что на остановке при посадке в троллейбус похитила кошелек с деньгами в сумме 3 тысячи 168 рублей из сумки пенсионерки, - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Отмечается, что рецидивистку задержали с поличным.