Водитель сбил пешехода на тротуаре, пытаясь объехать пробку в Мурино

Водитель сбил и протащил пешехода на капоте в Мурино. Фото: vk.com/spb_today

Торопливый водитель захотел объехать пробку в Мурино по тротуару, однако на его пути встал пешеход. Автомобилиста это ни капли не смутило, и он поехал прямо на мужчину. Тот несколько раз ударил по капоту, но водитель решил не останавливаться и протащил пешехода несколько метров на капоте. Даже когда мужчина оказался под колесами, автолюбитель продолжил движение. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

- Все произошло на Екатерининской улице. Водитель оказался с чувством полнейшей безнаказанности. Когда мужчина упал с капота под колеса, автомобилист продолжил движение, пытаясь его переехать. Он остановился только после криков очевидцев, повернул на газон и уехал прочь, - рассказал автор поста.

Судя по кадрам с места происшествия, пешеход остался жив. Насколько сильные он получил травмы, неизвестно.