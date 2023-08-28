Туристический автобус вспыхнул в Петербурге на Аптекарской набережной

Туристический автобус загорелся в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Туристический автобус вспыхнул на Аптекарской набережной, 6 в Петербурге сегодня утром, 28 августа. Очевидцы в соцсетях начали публиковать фотографии и видео с места ЧП. На них видно, что огонь полностью охватил транспорт, а вверх поднимался густой серый дым. К счастью, никто в пожаре не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о возгорании поступило 28 августа в 7:24. В 7:47 пожар ликвидировали. В туристическом автобусе выгорел салон, - сообщили в пресс-службе.

Даже несмотря на то, что возгорание удалось оперативно потушить, огонь успел почти полностью уничтожить автобус. Судя по фотографиям очевидцев, у транспорта полностью сгорели сидения, а от жара разбились стекла.

Тушили возгорание две пожарных машины и 10 человек из личного состава МЧС.