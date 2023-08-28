Новым сотрудникам в Петербурге стали предлагать зарплату до 100 тысяч рублей

Предлагаемые зарплаты новым сотрудникам выросли в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новым сотрудникам в компаниях Петербурга в июле-августе 2023 года начали предлагать зарплаты от 51,7 до 100 тысяч рублей. Это значительно больше, чем было летом 2022 года. Тогда работодатели были готовы платить от 45,9 до 91,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса hh.ru.

- Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат - это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу всех регионов Северо-Западного федерального округа для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации - «перекупать» специалистов, - отметила руководитель пресс-службы сервиса Мария Бузунова.

Что касается тех, кто уже трудоустроен, то у них тоже повышаются зарплаты. В 49,4 процента компаний с января по июль проиндексировали доход своих сотрудников на семь процентов. А остальные работодатели планируют это сделать.