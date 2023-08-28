Новые единые учебники истории привезли в Петербург

В школах Петербурга с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам истории. Фото: Артем КИЛЬКИН

Школы Петербурга с 1 сентября начнут учиться по новым единым учебникам истории. Если ранее в них освещались события до 2011 года, то сейчас на страницах можно прочитать про присоединение Крыма, о специальной военной операции и других эпизодах истории, которые произошли в последнее десятилетие. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Первые новые учебники получили школы Кронштадтского района. Несколько из них подписаны одним из авторов, помощником президента РФ Владимиром Мединским. Учебное пособие уже оценил учитель истории в школе №425 Александр Степанов.

- Любой учебник истории - это хронограф, который повествует о современных реалиях. Поэтому в новое пособие добавлен раздел, рассказывающий и об актуальных событиях, - подчеркнул он.

Директор школы Ирина Асанова отметила, что новые учебники истории - это лишь начала внедрения единых государственных пособий. В дальнейшем в образовательные учреждения поступят новые учебники по русскому языку, литературе и другим предметам.