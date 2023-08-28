Мигранта задержали за приставание к 13-летнему мальчику в Петербурге

Мигрант на протяжении семи лет приставал к маленькому мальчику в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали мигранта, который на протяжении семи лет приставал к мальчику. Сейчас ребенку 13 лет и получается, что сексуальному насилию он подвергался с шестилетнего возраста. 46-летний отец узнал об этом только недавно и обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 25 августа с заявлением в полицию обратился 46-летний местный житель. Он рассказал, что в период с 2016 года по 31 июля 2023 года 55-летний ранее судимый гражданин одного из государств ближнего зарубежья неоднократно совершал противоправные действия в отношении его сына. В тот же день у дома 104 по Большой Озерной оперативники задержали подозреваемого, - говорится в сообщении ведомства.

27 августа следственные органы возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Отметим, что санкция за данное преступление предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.