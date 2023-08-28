Напавший в Петербурге на журналистку Al Jazeera Arabic сбежал в Карелию

Напавшего в Петербурге на журналистку Al Jazeera Arabic задержали в Карелии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напавший на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди у бизнес-центра в Петербурге мужчина попытался скрыться в Карелии. Однако это ему не помогло. Правоохранители быстро вычислили злоумышленника и задержали. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Напомним, что все произошло поздним вечером 24 августа у дома 15 по Зольной улице. Тогда прохожий ударил журналистку по голове и скрылся.

- Ударил девушку, потому что был в сильном алкогольном опьянении. Я первый раз поднял руку на женщину. Точно не могу сказать, что спровоцировало меня. Плохо помню эту ситуацию. Я мало что понимал. Вину признаю полностью, раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшей, - рассказал задержанный во время допроса.

Напомним, что журналистке потребовалась медицинская помощь после нападения. Ее на скорой помощи увезли в больницу. Медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о побоях. Напавшего вернули в Северную столицу для проведения следственных действий. Расследование продолжается.