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НовостиОбщество28 августа 2023 11:20

Петербург стал лидером среди регионов СЗФО по числу продаж ювелирных украшений

За первую половину 2023 года петербуржцы потратили на ювелирку 9,5 млрд рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржцы потратили 9,5 млрд рублей на ювелирные украшения в первой половине 2023 года.

Петербуржцы потратили 9,5 млрд рублей на ювелирные украшения в первой половине 2023 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург занял первую строчку рейтинга среди регионов Северо-Западного федерального округа по количеству продаж ювелирных украшений в первые шесть месяцев 2023 года. При этом в Северной столице оказался и самый высокий чек на драгоценности - более 8,5 тысячи рублей. Примечательно, что год назад этот показатель был на девять процентов меньше. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на аналитику SOKOLOV.

- Петербуржцы потратили 9,5 млрд рублей на ювелирные украшения в первой половине 2023 года. Это на один процент больше, чем годом ранее, - указали аналитику.

Помимо Петербурга в рейтинг по числу продаж ювелирки вошли Калининградская и Мурманская области. В первом регионе за полгода на драгоценности потратили 1,3 млрд рублей, а во втором - почти 965 млн рублей. Что касается России в целом, то чек на ювелирные украшения варьируется от 1,5 до 14,4 тысячи рублей.