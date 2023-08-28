Петербург стал лидером среди регионов СЗФО по числу продаж ювелирных украшений

Петербуржцы потратили 9,5 млрд рублей на ювелирные украшения в первой половине 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург занял первую строчку рейтинга среди регионов Северо-Западного федерального округа по количеству продаж ювелирных украшений в первые шесть месяцев 2023 года. При этом в Северной столице оказался и самый высокий чек на драгоценности - более 8,5 тысячи рублей. Примечательно, что год назад этот показатель был на девять процентов меньше. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на аналитику SOKOLOV.

- Петербуржцы потратили 9,5 млрд рублей на ювелирные украшения в первой половине 2023 года. Это на один процент больше, чем годом ранее, - указали аналитику.

Помимо Петербурга в рейтинг по числу продаж ювелирки вошли Калининградская и Мурманская области. В первом регионе за полгода на драгоценности потратили 1,3 млрд рублей, а во втором - почти 965 млн рублей. Что касается России в целом, то чек на ювелирные украшения варьируется от 1,5 до 14,4 тысячи рублей.