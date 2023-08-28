Роспотребнадзор не нашел пригодных для купания водоемов в последние дни лета

Роспотребнадзор не нашел в Петербурге подходящих для купания водоемов в последние летние дни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоть лето и подходит к концу, в Петербурге продолжает держаться теплая погода. В попытках насладиться уходящими летними деньками некоторые могут захотеть отправиться на пляж. Но вот только Роспотребнадзор не рекомендует заходить в воду, ведь ни в одном из водоемов Северной столицы вода не соответствует гигиеническим показателям.

- Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий Петербурга на 28 августа качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах. Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, - добавили в пресс-службе ведомства.

Специалисты также напомнили, что пить из таких водоемов нельзя. Даже если случайно заглотнуть воду при купании, можно заразиться острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.