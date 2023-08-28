Поджигателя пункта отбора контрактников в Петербурге арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца петербуржца за попытку поджечь пункт отбора контрактников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хулиганам не дают покоя здания военных структур в Петербурге. С начала лета несколько военкоматов подверглись их нападению. То мужчина поджег дверь военкомата на улице Чайковского, то мигрант пришел в военкомат Петроградского района с бутылкой бензина. А на днях, 26 августа, петербуржец попытался поджечь пункт отбора контрактников по Подъездному переулку. Однако у него ничего не получилось и его задержали. А сегодня, 28 августа, ему предъявили обвинение в подготовке к теракту и арестовали на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами на теракт. Затем он, имея при себе не менее двух бутылок с горючей смесью, пришел к зданию «Пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу» ВС РФ. Далее он поджег смеси и бросил их в окно, намереваясь поджечь здание. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, - указали в пресс-службе.

Под стражей мужчина будет находиться до 25 октября.