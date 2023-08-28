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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:07

Поджигателя пункта отбора контрактников в Петербурге арестовали на два месяца

Петербуржца арестовали на два месяца за попытку поджечь пункт отбора контрактников
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Суд арестовал на два месяца петербуржца за попытку поджечь пункт отбора контрактников.

Суд арестовал на два месяца петербуржца за попытку поджечь пункт отбора контрактников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Хулиганам не дают покоя здания военных структур в Петербурге. С начала лета несколько военкоматов подверглись их нападению. То мужчина поджег дверь военкомата на улице Чайковского, то мигрант пришел в военкомат Петроградского района с бутылкой бензина. А на днях, 26 августа, петербуржец попытался поджечь пункт отбора контрактников по Подъездному переулку. Однако у него ничего не получилось и его задержали. А сегодня, 28 августа, ему предъявили обвинение в подготовке к теракту и арестовали на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами на теракт. Затем он, имея при себе не менее двух бутылок с горючей смесью, пришел к зданию «Пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу» ВС РФ. Далее он поджег смеси и бросил их в окно, намереваясь поджечь здание. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, - указали в пресс-службе.

Под стражей мужчина будет находиться до 25 октября.