Концерт группы «Звери» на «Газпром Арене» в Петербурге перенесли на 15 декабря

Группа «Звери» перенесла свой концерт в Петербурге с 1 сентября на 15 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

1 сентября на площадке «Газпром Арены» в Петербурге должен был состояться концерт группы «Звери». Однако мероприятия в этот день не будет. Но фанатам коллектива переживать не стоит. Концерт не полностью отменили, а лишь перенесли на 15 декабря. Кстати, пройдет он также на стадионе. Об этом рассказали в официальном паблике группы в соцсети «ВКонтакте».

- Вынуждены сообщить о переносе концерта группы «Звери», который должен был состояться 1 сентября на стадионе «Газпром Арена», на 15 декабря. В этот раз новое яркое шоу обязательно состоится. Все ранее приобретенные билеты действительны. Если по какой-то причине вы не сможете посетить мероприятие в новую дату, то мы готовы вернуть полную стоимость билета, - говорится в сообщении группы.

Причины переноса не называются. Возможно, это как-то связано с заявлением депутата Госдумы Михаила Романова. В июле он добивался отмены концерта в Петербурге, так как горожане выразили негативное отношение к солисту Роману Билыку из-за его высказываний против спецоперации. Но сейчас музыкант пытается восстановить свою репутацию и недавно выступил перед бойцами на Донбассе.