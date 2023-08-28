Пенсионерка получила 100 тысяч рублей за падение на гололеде в Петербурге

Бабушка из Петербурга отсудила 100 тысяч рублей за падение на льду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Пушкинского района запросила с организации, ответственной за падение 76-летней пенсионерки, 100 тысяч рублей.

- 21 декабря 2022 года пенсионерка упала на гололеде возле дома по Колокольному переулку в городе Пушкине. В результате падения пострадавшей причинен вред различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В результате проверки оказалось, что поскользнулась пенсионерка из-за, того что ответственное предприятие не проконтролировало свою территорию. Коммунальщики вовремя не позаботились о состоянии пешеходных зон. В частности, тротуар плохо очистили от наледи.

Петербуржцы не первый раз страдают от безответственности коммунальных служб. В январе этого года пенсионерке также выплатили компенсацию за полученные в результате падения переломы. Тогда прокуратура тогда оценила моральный вред в 500 тысяч рублей.