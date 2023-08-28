Сбой в движении поездов на зеленой линии метро Петербурга произошел 28 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Понедельник снова оказался тяжелым днем для жителей Северной столицы. Во второй половине дня, 28 августа на одном из участков зеленой ветки петербургского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия города на Неве.

– График движения на участке третьей линии метро – от станции «Рыбацкое» до станции «Ломоносовская» – временно изменили. Поезда следуют с увеличенным интервалом, – уточнили в пресс-службе городской подземки.

Как объяснили в пресс-службе предприятия, сбой произошел по техническим причинам. Когда составы вновь двинуться с привычным временным промежутком, пока что неизвестно. А уставшим жителям города еще придется какое-то время поблуждать по многолюдной станции, ожидая своего вагона.

Ранее spb.kp.ru писала, что сбой в движении поездов произошел на синей линии метро Петербурга вечером 21 августа.