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НовостиОбщество28 августа 2023 14:27

Платформа на станции метро «Горный институт» готова на 90 процентов

Станцию метро планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году
Татьяна САРАНА
На "Горном институте" почти готова платформа.

На "Горном институте" почти готова платформа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство новых станций на оранжевой ветке идет полным ходом. На «Театральной», например, почти закончено сооружение платформы. А что со станцией «Горный институт»?

- Строительство платформы в боковых тоннелях «Горного института», по которым пойдут поезда, и в центральном зале, куда будут попадать пассажиры при спуске на станцию, завершили на 90%, - делятся в Telegram-канале «Метростроя».

По плану «Горный институт» должен был выйти в эксплуатацию еще в далеком 2019 году, но что-то не задалось, и сроки сместились. Теперь участок «Спасская – Театральная – Горный институт» планируют сдать до конца 2024 года. Но и ту не все так гладко, станция «Театральная» не примет петербуржцев наряду с «Горным институтом». Она будет работать на прогон, с местом строительства вестибюля еще не определились. Помимо оранжевой линии идет строительство новой коричневой.

К слову, всего до 2032 года по контракту с городом «Метрострой Северной столицы» должен построить 21 новую станцию в Петербурге.