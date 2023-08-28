Пьяный петербуржец без прав устроил гонки на каршеринге в Красносельском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Незаконное «комбо» собрал 35-летний житель Петербурга, устроив пьяную езду по Красносельскому району. Чтобы задержать лихача, полицейским пришлось попотеть. Водительского удостоверения у мужчины также не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– В ночь на 26 августа на улице Пограничника Гарькавого сотрудники ГИБДД заметили каршеринг, едущий с выключенными фарами. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но вместо этого он поспешил ретироваться, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Устроив настоящие «Чудеса на виражах», он нарушил ПДД. Тогда полицейские решили применить оружие. Машину удалось остановить только на трамвайных путях по проспекту Ветеранов. Выяснилось, что шесть лет назад автомобилиста лишили прав за пьяную езду. Освидетельствование показало, что за это время мужчина ничему не научился. На него составили несколько административных протоколов, а суд назначил десять суток ареста.