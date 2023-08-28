Сетевой магазин заплатит петербуржцу 170 тысяч рублей за помятое фасадом авто. Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский суд рассмотрел иск петербуржца к одному из филиалов крупной сети с требованием возмещения ущерба из-за сорванной ветром облицовки. Вред, причиненный упавшим на автомобиль фасадом, в ведомстве оценили в 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Ответчик уклонился от выплаты за ремонт машины в 154,2 тысячи рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Представитель магазина заявил, что осмотр места происшествия и опрос свидетелей проходил без ответчика. Но и сам ритейлер опровергнуть хронологию событий истца не смог, как и списать на порывы ветра случившееся с транспортом. Кроме непосредственно компенсации он заплатит судебные услуги специалиста и юриста суммой 11 тысяч рублей, почтовые расходы в 354 рубля, а также госпошлину в почти пять тысяч рублей.