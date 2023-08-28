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НовостиПроисшествия28 августа 2023 15:17

Сетевой магазин заплатит петербуржцу 170 тысяч рублей за помятое фасадом авто

Сетевой магазин возместит ущерб в 170 тысяч петербуржцу из-за упавшей от ветра на машину облицовки
Элеонора КУРЮМОВА
Сетевой магазин заплатит петербуржцу 170 тысяч рублей за помятое фасадом авто.

Сетевой магазин заплатит петербуржцу 170 тысяч рублей за помятое фасадом авто.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский суд рассмотрел иск петербуржца к одному из филиалов крупной сети с требованием возмещения ущерба из-за сорванной ветром облицовки. Вред, причиненный упавшим на автомобиль фасадом, в ведомстве оценили в 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Ответчик уклонился от выплаты за ремонт машины в 154,2 тысячи рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Представитель магазина заявил, что осмотр места происшествия и опрос свидетелей проходил без ответчика. Но и сам ритейлер опровергнуть хронологию событий истца не смог, как и списать на порывы ветра случившееся с транспортом. Кроме непосредственно компенсации он заплатит судебные услуги специалиста и юриста суммой 11 тысяч рублей, почтовые расходы в 354 рубля, а также госпошлину в почти пять тысяч рублей.