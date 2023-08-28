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НовостиПроисшествия28 августа 2023 15:43

Мошенник из Петербурга переписал несколько квартир и отмыл 16 млн рублей

Члена ОПГ обвинили в переписывании квартир и легализации крупной суммы денег
Элеонора КУРЮМОВА
Мошенник из Петербурга похитил несколько квартир и отмыл 16 млн рублей.

Мошенник из Петербурга похитил несколько квартир и отмыл 16 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее судимого 52-летнего члена ОПГ обвинили в мошенничестве и легализации 16 миллионов рублей. Заключение утвердила прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. Дело рассматривают сразу по пяти статьям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Следователи считают, что с октября 2017 по сентябрь 2022 года в городе на Неве орудовала организованная преступная группа. Ее участники получали недвижимость, подделывая подпись домовладельца и составляя фальшивый договор купли-продажи, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые даже нашли пособников, сделавших квалифицированную электронную цифровую подпись для дальнейших сделок. Когда ключевая часть работы заканчивалась, подозреваемые обращались в компетентные органы. Там их и регистрировали как собственников жилья. Уголовное дело направили в Ленинский суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других подозреваемых продолжается.