Мошенник из Петербурга переписал несколько квартир и отмыл 16 млн рублей

Мошенник из Петербурга похитил несколько квартир и отмыл 16 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее судимого 52-летнего члена ОПГ обвинили в мошенничестве и легализации 16 миллионов рублей. Заключение утвердила прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. Дело рассматривают сразу по пяти статьям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Следователи считают, что с октября 2017 по сентябрь 2022 года в городе на Неве орудовала организованная преступная группа. Ее участники получали недвижимость, подделывая подпись домовладельца и составляя фальшивый договор купли-продажи, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые даже нашли пособников, сделавших квалифицированную электронную цифровую подпись для дальнейших сделок. Когда ключевая часть работы заканчивалась, подозреваемые обращались в компетентные органы. Там их и регистрировали как собственников жилья. Уголовное дело направили в Ленинский суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других подозреваемых продолжается.