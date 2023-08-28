40 тысяч «квадратов» Петербурга освободили от незаконной парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) освободил город от незаконных автостоянок. За последнюю неделю лета ведомство разобралось с 13 участками, общая площадь которых составила почти 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Рейды прошли в Красногвардейском, Приморском, Выборгском, Адмиралтейском, Красносельском, Московском, Кировском и Василеостровском районах. Площадь освобожденной территории составила 38 тысяч квадратных метров, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Специалисты ранее обнаружили, что участки частично или полностью используются как стоянки, без необходимого для этого разрешения. Теперь землю освобождают в добровольно-принудительном порядке.

Рабочие демонтировали бетонные и металлические ограждения, будки охраны, шлагбаумы, бытовки, контейнеры. Недобросовестным местным жителям предстоит возместить стоимость такой «уборки».