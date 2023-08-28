Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 16:01

40 тысяч «квадратов» Петербурга освободили от незаконной парковки

Освободили 13 незаконно занятых земельных участков
Элеонора КУРЮМОВА
40 тысяч «квадратов» Петербурга освободили от незаконной парковки.

40 тысяч «квадратов» Петербурга освободили от незаконной парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) освободил город от незаконных автостоянок. За последнюю неделю лета ведомство разобралось с 13 участками, общая площадь которых составила почти 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Рейды прошли в Красногвардейском, Приморском, Выборгском, Адмиралтейском, Красносельском, Московском, Кировском и Василеостровском районах. Площадь освобожденной территории составила 38 тысяч квадратных метров, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Специалисты ранее обнаружили, что участки частично или полностью используются как стоянки, без необходимого для этого разрешения. Теперь землю освобождают в добровольно-принудительном порядке.

Рабочие демонтировали бетонные и металлические ограждения, будки охраны, шлагбаумы, бытовки, контейнеры. Недобросовестным местным жителям предстоит возместить стоимость такой «уборки».