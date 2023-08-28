«У меня от удара в глазах потемнело»: Пенсионерка, ударившая в Кудрово мальчика на велосипеде, отвергла обвинения в свой адрес

По словам пенсионерки, после столкновения с мальчиком у нее глаз затек кровью и вся спина была красная. Фото: СОЦСЕТИ

Трехлетний мальчик ехал в Кудрово на велосипеде, отвлекся и врезался в бабушку с коляской. За что та несколько раз его ударила кулаком. Видео столкновения и разборок с матерью малыша попали в Сеть.

- Я остановилась, чтобы вытереть внучке ручки. Опустилась вниз, перед ней, и тут он влетел в нас на велосипеде, ручкой от руля мне в голову. У меня в глазах потемнело, искры, - жалуется женщина spb.kp.ru. - Я его не била, а отталкивала. У меня ребенок в коляске плакал, надо было уходить.

К слову, мальчик ехал по велосипедной дорожке, но, по словам женщины, в том месте все пересекают велодорожку – иначе во двор не пройти. Поэтому она ничего не нарушала. А вот ребенок, по ее мнению, нарушал. Он гнал на большой скорости, без шлема.

- А его мать, где она была в этот момент? Почему он был без присмотра? – сокрушается женщина.

Мать появилась позже. И она же, вероятно, выложила видео скандала с женщиной в Сеть. Только вот, со слов женщины, та на нее тоже напала с кулаками, но пенсионерка не успела заснять – она выбила телефон из рук. Женщина уже обратилась в полицию, чтобы поднять записи с камер на Каштанова, 2, где это произошло.