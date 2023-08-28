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НовостиПроисшествия28 августа 2023 16:23

Петербуржца отправили в СИЗО на два месяца за попытку задушить свою возлюбленную

Петербурженка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от душившего ее любимого
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржца арестовали на два месяца за попытку задушить свою возлюбленную.

Петербуржца арестовали на два месяца за попытку задушить свою возлюбленную.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фрунзенский суд Петербурга отправил местного жителя в СИЗО на два месяца из-за подозрений в попытке убийства своей возлюбленной. Мужчина пытался придушить избранницу, но не в порыве страсти, а на волне ссоры. Женщине удалось сбежать. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Следователи считают, что накануне ночью подозреваемый, находясь в квартире на улице Купчинской, поругался со своей девушкой и пытался задушить ее, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Но свою задумку он не довел до конца: петербурженка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Она получила многочисленные травмы, но сбежала от разъяренного возлюбленного. К слову, его задержали на следующий день и практически сразу предъявили обвинение. Защитник мужчины сообщил, что его клиент не опасен, не судим и, следовательно, ни в чем не виноват.