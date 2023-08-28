Петербуржца отправили в СИЗО на два месяца за попытку задушить свою возлюбленную

Петербуржца арестовали на два месяца за попытку задушить свою возлюбленную. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фрунзенский суд Петербурга отправил местного жителя в СИЗО на два месяца из-за подозрений в попытке убийства своей возлюбленной. Мужчина пытался придушить избранницу, но не в порыве страсти, а на волне ссоры. Женщине удалось сбежать. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Следователи считают, что накануне ночью подозреваемый, находясь в квартире на улице Купчинской, поругался со своей девушкой и пытался задушить ее, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Но свою задумку он не довел до конца: петербурженка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже. Она получила многочисленные травмы, но сбежала от разъяренного возлюбленного. К слову, его задержали на следующий день и практически сразу предъявили обвинение. Защитник мужчины сообщил, что его клиент не опасен, не судим и, следовательно, ни в чем не виноват.