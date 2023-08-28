«ТЭК Петербурга» приватизируют в 2024 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГУП «ТЭК Петербурга» включили в программу приватизации госимущества города на следующий год. Комплекс перейдет в статус акционерного общества до 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Организацию планировали передать в частную собственность еще в 2022 году, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Но срок перенесли из-за уже запланированной реконструкции объектов теплоснабжения и выделенных для этого бюджетных инвестиций. После перехода город по-прежнему будет решать вопросы, связанные с общим собранием акционеров, и контррлировать финансово-хозяйственную деятельностью предприятия.

Как отметили в Смольном, создание хозяйственного общества позволит городу получать дивиденды. Организация сможет самостоятельно определять направления своей финансово-хозяйственной деятельности. Это будет стимулом для развития компании и обновления мощностей.