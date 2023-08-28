34-летний мужчина приревновал и забил до смерти свою возлюбленную в Петербурге

Петербуржца приговорили к девяти годам «строгача» и миллионному штрафу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

34-летнего жителя Петербурга приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина выплатит компенсацию морального вреда в 1,6 миллиона рублей. Суд признал его виновны в жестоком избиении сожительницы, из-за которого она и скончалась. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В январе этого года пьяный подсудимый приревновал и поссорился со своей 43-летней возлюбленной в ее квартире, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Конфликт внезапно перерос в избиение женщины. Обвиняемый много раз ударил свою сожительницу по голове и телу. Из-за этого она и скончалась на месте происшествия. Прокурор также подал иск в пользу несовершеннолетних детей погибшей. Суд согласился с компенсацией морального вреда суммой в 1,6 миллиона рублей.

Приговор в законную силу пока что не вступил.