Реформу психо-неврологических интернатов проведут в Ленобласти. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе проведут реформу психо-неврологических интернатов. Их разделят на три типа домов: реабилитационного, социального проживания и милосердия. Об этом глава администрации области рассказал в своем телеграм-канале.

– Все подобные учреждения сегодня обладают одинаковым профилем и набором услуг, хотя там находятся очень разные воспитанники. Поэтому поручил просчитать модель модернизированных учреждений, а также организацию подготовки квалифицированных кадров, – пояснил глава региона.

Александр Дрозденко также уточнил, что некоторые пациенты даже могут получить необходимые социальные и профессиональные навыки. Он добавил, что такие результаты уже показывает областной Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

Ранее spb.kp.ru писала, что причиной смерти шести пациентов психинтерната №10 Петербурга стали отек мозга, тромбы и дыхательная недостаточность.