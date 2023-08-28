Полиция проверит ДТП с погибшим депутатом Хухунаишвили на трассе в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертельное ДТП произошло 28 августа в Тихвинском районе Ленобласти. В жесткой аварии погиб 71-летний депутат местного совета Георгий Хухунаишвили. Из-за этого сотрудники полиции организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Во второй половине дня, на 451-м километре автодороги «Кола» в Тихвинской районе Ленобласти произошло ДТП между легковушкой и грузовиком, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам близкого друга и коллеги скончавшегося Александра Лазаревича, ему стало хуже за рулем. Он потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречку. Из-за этого мужчина протаранил фуру.

Ранее spb.kp.ru писала, что четыре пассажира пострадали в жестком ДТП с автобусом в Шушарах. Общественный транспорт протаранил фонарный столб на Ростовской улице.