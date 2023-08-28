Мотоциклист пострадал в ДТП на проспекте Энгельса в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня 28 августа на проспекте Энгельса в Северной столице. Там мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Каким-то чудом пилот двухколесного коня отделался травмой руки. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

– Мотоциклист целовал свой шлем, спасший ему жизнь после столкновения с легковушкой в Выборгском районе города на Неве, – добавили свидетели происшествия в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что и красная легковушка, и мотоцикл получили серьезные повреждения. У автомобиля почти полностью снесена передняя часть бампера, а у мотоцикла свернут руль.

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