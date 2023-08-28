27-летний фельдшер из Ленобласти героически погиб в зоне проведения спецоперации

Фельдшер-лаборант из Ленобласти погиб в зоне спецоперации. Фото: t.me/komzdravlenobl

27-летний фельдшер-лаборант из Ленобласти Глеб Корнюхин героически погиб в зоне спецоперации. Во время эвакуации раненых с поля боя на Купянском направлении его медицинскую бригаду накрыло минометным обстрелом. Парень получил множественные осколочные ранения, от которых и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе комздрава Ленобласти.

– Четыре года назад сегодняшнего героя России приняли на работу в Ленинградскую областную больницу. В сентябре 2022 года его призвали на срочную службу. Но парень захотел отправиться на линию соприкосновения, – уточнили в пресс-службе регионального комитета.

За службу медика наградили медалью «За отвагу». Но получить ее он не успел. 14 августа парень погиб. И уже посмертно ему присудили «Орден Мужества». О дате и месте прощания с героем пока что ничего неизвестно.

Ранее spb.kp.ru писала, что муниципальный депутат из Петербурга погиб в зоне проведения спецоперации.