За школами Петербурга усилят контроль, чтобы исключить издевательства над детьми

В школах Петербурга усилят контроль за отношениями учителей и детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале 2023 года вокруг школы №4 Василеостровского района Петербурга возник скандал. Тогда родители пожаловались, что учителя издеваются над их детьми-инвалидами. Ситуацию разбирали в прокуратуре и следственном комитете. После огласки проблемы оказалось, что не только в этой школе педагоги не выполняют свой долг как положено. Поэтому в Северной столице решили усилить контроль за образовательными учреждениями. Об этом рассказал юрист Никита Сорокин в своем Telegram-канале.

Так, комитет по образованию еще раз рассмотрит вопрос неукоснительного соблюдения законодательства при организации образовательного процесса. Районным администрациям поручили провести разъяснительные беседы с директорами школ и учителями о необходимости соблюдать законодательство при работе с детьми-инвалидами.

Также администрациям районов рекомендовали рассмотреть вопрос об установке систем видеонаблюдения в школах. А при необходимости чиновники могут посоветовать директорам проводить мониторинг психологической безопасности образовательной среды, ввести контроль за соблюдением требований к специальным образовательным условиям, особого подхода к обучению детей и прочее.

- Кроме того, в школах созданы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Считаю, что администрации города и районов серьезно подошли к вопросу о недопущении той ситуации, которая сложилась, - добавил Никита Сорокин.