Более 20 тонн запрещенного корма для животных попытались провезти в Ленобласть

Запрещенную в России партию кормов для животных выявили на границе Ленобласти. Фото: СЗТУ

Выборгские таможенники не дали запрещенному в России корму для кошек и собак попасть на прилавки магазинов Петербурга и Ленобласти. Его пытались провезти со стороны Финляндии. Всего насчитали более 1,7 тысячи упаковок, а общий вес их составил 21,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- В документах указано, что страной происхождения товарной партии является Италия. Однако согласно маркировкам на упаковках, корм произведен немецким предприятием, ввоз продукции которого на территорию России запрещен Россельхознадзором с мая 2021 года, так как в кормах для животных выявлены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты, - добавили в пресс-службе.

Всю партию кормов отправили обратно в Финляндию. Кроме того, возбудили административное дело о несоблюдении запретов на ввоз товаров.