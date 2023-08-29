Облачно и без осадков: Гребень антициклона повлияет на погоду в Петербурге 29 августа

Переменная облачность и преимущественно без осадков будет в Петербурге 29 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние летние деньки продолжают радовать жителей и гостей Петербурга теплой погодой. Так, во вторник, 29 августа, воздух в Северной столице прогреется до +22 градусов. Дождей не предвидится, однако небо периодически будут затягивать облака. Такой прогноз передал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице сформируется под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается переменная облачность и обойдется без существенных осадков. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов, - уточнил синоптик.

Ветер подует с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Тепло никуда не уйдет и 30 августа. В Петербурге температура в среду ожидается в пределах +21…+23 градусов. Однако зонтики в этот день понадобятся, так как пройдут кратковременные дожди.