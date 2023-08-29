Более 250 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за два дня

Почти 270 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти в минувшие выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувшие выходные, 26 и 27 августа, на основных магистралях Петербурга и Ленобласти ловили пьяных водителей. Всего за два дня рейда дорожные полицейские выявили более 250 автомобилистов, которые сели за руль под градусом алкоголя. Всех их привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Большинство нарушителей, 152 человека, после прохождения теста были привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. А еще 92 водителя не стали дуть в алкотестер, поэтому их привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

- В обоих случаях правонарушителям грозит солидный штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, - отметили в ведомстве.

А 23 водителей ждет более суровое наказание, так как полицейские их уже не первый раз поймали на пьяном вождении. В отношении этих автомобилистов возбудили уголовное дело за управление машиной в состоянии опьянения.