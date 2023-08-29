Девятилетнему мальчику выплатили 100 тысяч рублей за травмы в ДТП в Петербурге

Девятилетнему мальчику выплатили 100 тысяч рублей за моральный вред из-за ДТП в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

На набережной Обводного канала в Петербурге водитель решил проехать на красный сигнал светофора. А в этот момент дорогу переходил девятилетний мальчик. Машина не успела перед ним затормозить и сбила ребенка. Он получил легкие травмы. Но, как заявила мать пострадавшего, ее сын испытал моральные и нравственные страдания из-за случившегося. Поэтому женщина обратилась в прокуратуру. И ведомство через суд добилось возмещения вреда мальчику.

- Действуя в интересах несовершеннолетнего, прокурор района обратился в Ленинский районный суд с требованием взыскания компенсации морального вреда. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

С виновника ДТП взыскали 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда девятилетнему мальчику.