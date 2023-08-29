Молодой петербуржец погиб при восхождении на вулкан на Камчатке. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Молодой турист из Петербурга погиб при восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке. Его тело нашли 29 августа на высоте 2,4 тысячи метров в расщелине. Оказалось, что покорять исполин он ушел вместе с подругой еще 27 числа. Но в какой-то момент молодые люди поссорились и разделились. Девушка позвонила в экстренные службы, где ей посоветовали дождаться приятеля у подножья. Но через несколько часов парень так и не объявился. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

- Сейчас спасатели рассматривают вопрос о применении авиации для транспортировки тела. Такая необходимость обусловлена сложностью рельефа - тело находится в расщелине, с подвижных склонов которой осыпаются камни диаметром от 0,5 до 3 метров, - уточнили в пресс-службе.

О погибшем известно немного. Предположительно, это 22-летний студент Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. По информации из его социальных сетей, парень увлекался туризмом и искал через тематические группы попутчиков. По предварительным данным, причиной его смерти стали травмы при падении в расщелину.

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