Соседские чаты в приложении «Госуслуги. Дом» стали доступны для петербуржцев

Сервис «Чат с соседями» в тестовом режиме запустили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в тестовом режиме заработали соседские чаты в приложении «Госуслуги. Дом». Сервис «Чат с соседями» можно найти на платформе «VK мессенджера». Проект, который поможет решать многие вопросы о жизни в доме, создали при поддержке Минцифры и Минстроя. Об этом пишет ТАСС.

- В соседском чате можно решить любые вопросы, касающиеся жизни в доме, предоставления и оплаты услуг ЖКХ, - отметили в Минцифры.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить версию приложения «Госуслуги. Дом» от 15 августа. Пока чатом могут пользоваться собственники квартир, но в будущем появится возможность добавлять туда и арендаторов. Помимо общения с соседями в этом приложении можно передавать показания счетчиков, оплатить квитанцию, связаться с управляющей компанией и узнать о сроках проведения капитального ремонта.

Кстати, Северная столица стала не единственным регионом, где в тестовом режиме запустили соседские чаты. Также сервис доступен для жителей Архангельской, Челябинской, Калужской, Свердловской, Омской, Новосибирской областей и ХМАО-Югры.