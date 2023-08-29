Последний день лета порадует Петербуржцев теплом до +30 градусов

Жара до +30 градусов ожидается в Петербурге 31 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в конце августа преподнесет сюрприз для жителей Петербурга. 30 августа в городе ожидается тепло до +25 градусов. А в последний летний день и вовсе воздух может прогреться до +30 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- 31 августа, скорее всего, будет до +30 градусов. Но даже если температура воздуха в центре города достигнет +28 градусов, то мы можем получить новый рекорд максимальной температуры для конца лета. А пока неизменным он остается с 1938 года, когда 31 августа максимальная температура достигла +27,9 градуса, - отметил синоптик.

Однако жаркая погода задержится лишь на один день, а дальше в Петербург придет прохлада. И уже вечером 31 августа в городе ожидаются не только кратковременные дожди, но и ливни с грозами.