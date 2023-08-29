Двухлетний мальчик умер после удара током в Петербурге

Двухлетний мальчик умер в больнице в Петербурге после удара током. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых и принялся разбирать переходник. Однако устройство было подключено в сеть, поэтому ребенок получил разряд током. Медики диагностировали у него клиническую смерть, отек мозга и электротравму. Малыша госпитализировали в больницу. Все произошло 23 августа. Но сейчас стало известно, что мальчик умер 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

- 23 августа в квартире одного из домов по улице Маршала Тухачевского двухлетний мальчик при контакте с оголенным электропроводом получил телесные повреждения в виде электротравмы и был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался, - говорится в сообщении ведомства.

В связи с трагедией следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.