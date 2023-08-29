Концентрация тропосферного озона уменьшилась над Петербургом

Над Петербургом стало меньше тропосферного озона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концентрация тропосферного озона в небе над Северной столицей в последние 13 лет снижается. К такому выводу пришли физики из Санкт-Петербургского государственного университета. Ученые отметили, что данное вещество является вредным, так влияет на радиационный баланс и изменение климата. Об этом пишет ТАСС.

- По данным наших измерений было получено статистически значимое уменьшение содержания тропосферного озона на величину около 0,34-0,22 процента в год. Это говорит об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе, - рассказала старший научный сотрудник лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен.

В вузе отметили, что ряд станций в Северной столице измеряет приземные концентрации озона в воздухе. Но информации с них недостаточно, так как вблизи поверхности планеты озон живет мало. Поэтому данные о концентрации тропосферного озона, которые сделали в СПбГУ, уникальны для города.