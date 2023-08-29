Петербуржца приговорили к девяти годам колонии за жестокое убийство возлюбленной

Петербуржца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за смертельное избиение возлюбленной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ссора между двумя влюбленными закончилась убийством в Петербурге. Они отдыхали 7 января в квартире одного из домов по Валдайской улице. Изрядно напившись, 34-летний мужчина начал выяснять отношения с 44-летней подругой. Охваченный чувством ревности, петербуржец набросился с кулаками на женщину. Бил, вероятно, он ее с особой жестокостью, так как травмы оказались настолько серьезными, что пострадавшая умерла на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, - передает пресс-служба ведомства.

Петербуржца приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее spb.kp.ru писал, что петербуржца отправили на два месяца в СИЗО за покушение на жизнь подруги. Мужчина попытался задушить свою избранницу, но той удалось сбежать, выпрыгнув из окна квартиры.