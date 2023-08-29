Пьяный мужчина прострелил лобовое стекло у машины в Петербурге

На петербуржца завели уголовное дело за выстрел по машине иностранца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный петербуржец решил развлечься странным образом. Он вышел на улицу и начал целиться по машинам. Его выбор пал на «Хендай Солярис», который ехал у дома 36А по Колхозной улице. Одним метким выстрелом он разбил лобовое стекло автомобиля и скрылся. Заявление в полицию написал 33-летний иностранец, который в этот момент находился за рулем. Все произошло 27 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Спустя 20 минут после обращения пострадавшего у дома 36 по Колхозной улице по горячим следам правоохранители задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения неработающего местного жителя, - добавили в пресс-службе ведомства.

На петербуржца завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Теперь ему грозит вплоть до семи лет лишения свободы.