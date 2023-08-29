Жители Санкт-Петербурга могут получать пассивный доход с гостиничных номеров в Сочи

Фото: СК «Неометрия»

Недвижимость на побережье уже давно стала выгодным вариантом инвестирования. Зачастую недвижимость в Сочи приобретают жители других городов. Совсем недавно «Неометрия» предложила к покупке номера во второй очереди гостиничного комплекса «Нескучный сад» в Сочи. Туристический объект премиум-уровня расположен в Адлерском районе курорта и станет одним из наиболее востребованных на российском черноморском побережье.

«Нескучный сад» находится недалеко от моря и интересных достопримечательностей и инфраструктуры Сочи. Отличная локация и качественная проработка всех деталей делают его привлекательным для отдыха и инвестирования. Многие клиенты приобретают номера в гостиничном комплексе для получения дохода, отмечает коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт.

– Спрос на гостиницы и отели Сочи очень велик, и с каждым годом только увеличивается. Туристический поток на курорт растет, и мы видим большой интерес к «Нескучному саду» от клиентов со всей России, – комментирует Ольга Нарт. – Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и бизнес-туризма, что создает предпосылки для высокой заполняемости комплекса в любое время года, а также делает его ликвидным активом, позволяющим получать пассивный доход.

Фото: СК «Неометрия»

Над дизайном внутренних помещений гостиничного комплекса будет работать студия международного уровня «Сёстры Сундуковы», в портфолио которой – проекты в Лондоне, Париже и Дубае. Проект интерьеров «Нескучного сада» реализуют в коллаборации со студией Ploschadka.

Удивит и прилегающая территория. В концепции, разработанной известным российским ландшафтным бюро Scape, особое внимание уделено функциональности и удобству для гостей, получению незабываемых эмоций. Используя рельеф местности, авторы спланировали три внутренних двора-гостиных – каждый в индивидуальной стилистике. Кроме того, гостям комплекса будут доступны многоуровневый променад площадью 1,5 га и модульные локации для отдыха.

«Нескучный сад» уже получил признание. В этом году он стал победителем в престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023» в номинации «Лучший объект для инвестиций».

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