В Смольном объяснили рост средней зарплаты до 92 тысяч рублей

В Смольном объяснили среднюю зарплату в 92 тысячи рублей приходом «крупнейшего налогоплательщика». Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам первой половины 2023 года средняя номинальная зарплата в Петербурге оказалась на уровне в 92 тысячи рублей. Такие данные озвучил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. При этом по результатам 2022 года петербуржцы в среднем получали 84,5 тысячи рублей. Причины такого роста ранее не назывались. Однако сейчас стало известно, что рост зарплаты связан с приходом в Северную столицу «крупнейшего налогоплательщика» из сферы добычи полезных ископаемых. Об этом рассказали на заседании городского правительства, пишет «Мойка78».

- Влияние на размер средней номинальной зарплаты в Петербурге, по словам Алексея Зырянова, оказал некий «крупнейший налогоплательщик». Однако не уточняется, какая именно компания оказала такое воздействие на рынок труда, - передает источник.

Напомним, что в Петербурге прогнозируют и дальнейший рост номинальной зарплаты. По словам Алексея Зырянова, к концу 2023 года она должна достигнуть почти 95 тысяч рублей.